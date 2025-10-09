сегодня в 19:56

Мытищинцев приглашают на открытый кубок Арены «Мытищи» по киокусинкай

Арена «Мытищи» имени Виктора Ивановича Шалимова торжественно отпразднует свое двадцатилетие 15 октября в атмосфере спортивного азарта и приверженности здоровому образу жизни. На ней пройдет кубок по киокусинкай, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Арена «Мытищи» была открыта в октябре 2005 года и с тех пор стала одной из ключевых спортивных площадок Подмосковья, регулярно принимая соревнования международного уровня и выступая площадкой для подготовки профессиональных спортсменов.

Накануне знаменательной даты, 11 октября, универсальный спортивный зал комплекса станет местом проведения яркого турнира по киокусинкай — одному из наиболее популярных видов восточных боевых искусств, привлекающему внимание ценителей истинного мастерства, силы духа и физических возможностей.

Киокусинкай отличается своей динамичностью, зрелищностью и глубокими философскими основами, вдохновляя многих любителей единоборств развиваться физически и духовно. Подробности мероприятия можно узнать на официальном ресурсе арены по ссылке: https://ketto.tech/48/.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.