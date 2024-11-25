Уже второй год подряд совместно с МГИМО и Правительством Подмосковья реализуется важный региональный конкурс «Лидеры Подмосковья „. Путем отбора из 400 участников было отобрано 131 финалист.

Мытищинские ребята, в числе которых Аделина Корчага (школа № 3), Анна Полищук (школа № 24), Александра Кульгашова (школа № 24) и Арина Моисеенко (школа № 36), продемонстрировали свои таланты. В итоге наши землячки оказались в числе лучших — второе место завоевали Александра Кульгашова и Арина Моисеенко.

Организатором состязания является региональное отделение «Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи „Движение Первых“ .Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.