Мытищинские кадеты успешно отработали свои навыки в Ногинске

Учащиеся познакомились с устройством современной структуры центра и подразделениями гражданской обороны, а также побывали в комнате боевой и трудовой славы, где узнали об истории создания и развития спасательного центра.

Программа посещения включала не только теоретические занятия, но и практическую отработку навыков в различных чрезвычайных ситуациях: тушение пожаров, химическая безопасность, первая помощь, аварийно-спасательные работы, кинологическая служба, пиротехнические работы.

Кадеты успешно справились с заданиями. Поездка оказалась важной составляющей процесса формирования профессиональных качеств будущих специалистов, готовых достойно служить своему Отечеству в сложных условиях чрезвычайных ситуаций различного характера.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.