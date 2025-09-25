Мытищинские баскетболисты преодолели региональный этап первенства России

18–22 сентября в Лобне прошли отборочные соревнования Московской области, где команды боролись за право участия во Всероссийских соревнованиях среди юношей до 15 лет (2012 г. р. и моложе) сезона 2025/2026, передает пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Мытищинскую спортивную школу олимпийского резерва по баскетболу представляла сборная юношей под руководством тренера Муслима Шаикова. В групповом этапе наши спортсмены уверенно обыграли команды из Раменского (81:36), Солнечногорска (66:33) и Люберец (78:35), продемонстрировав высокий уровень игры и отличную командную работу.

В полуфинале мытищинцы одержали победу над БК «Лобня» со счетом 71:41, подтвердив свой статус одного из фаворитов турнира. Однако в финале они уступили соперникам из СШОР № 1 (Химки). Несмотря на это, команда заняла второе место, что позволило ей выйти в следующий этап первенства России среди спортивных школ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«„Открытый стадион“ дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.