Мотоболисты из Ленинского округа в очередной раз стали обладателями Кубка России

Подмосковная мотобольная команда «Металлург» из Ленинского городского округа в очередной раз стали обладателями Кубка России по мотоболу. В финальном матче они одержали над краснодарским «Агрокомплексом». Это 29 победа на ежегодном турнире, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Естественно, первую игру хозяева поля запланировали с нами, чтобы иметь преимущество, так как уже опробовали свое новое поле. Несмотря на трудности мы выиграли со счетом 3:2, так же, как и обыграли остальных, заняв первое место в своей подгруппе и выйдя в финал», — сказал президент мотобольного клуба «Металлург» Валерий Нифантьев.

Финальную игру команда «Металлург» из Ленинского округа сначала сыграли с «Кометой» из станицы Кущевской, обыграв соперника со счетом 5:1. В другой паре «Колос» уступил «Агрокомплексу». Таким образом, нашим мотоболистам вновь предстояло сразиться с хозяевами поля, одержав победу.

«Это была уникальная игра. На трибунах собралось около двух с половиной тысяч зрителей. Мы вели 1:0. В какой-то момент „Агрокомплекс“ сумел сравнять счет, и основное время закончилось вничью 1:1. Дополнительное время также не выявило победителя. Объявили пенальти — по четыре для каждой команды. Первая серия — ничья! И только во второй серии мы выиграли в один мяч», — добавил Валерий Нифантьев.

В настоящее время мотобольная команда «Металлург» ведет подготовку к предстоящим матчам Чемпионата России. Следующая игра состоится уже 24 мая на домашнем стадионе в Ленинском округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.