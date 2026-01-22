Молодежный центр «Родники» стал площадкой развития детского спорта в Дмитровском округе

21 января в Молодежном центре «Родники» прошло спортивно-игровое занятие для юных дзюдоистов под названием «Борьба за поясок», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие было направлено на развитие физических и координационных навыков у детей, занимающихся дзюдо. Перед началом основной части тренировки участники прошли обязательную и тщательную разминку, после чего были распределены на небольшие группы по четыре человека.

Основной задачей каждого участника было быстро и аккуратно достать поясок соперника, закрепленный за его спиной. Такое упражнение способствует развитию скорости реакции, координации движений и внимательности, которые являются важными составляющими подготовки дзюдоистов.

Подобные занятия помогают ребятам учиться взаимодействовать друг с другом, совершенствовать технику захвата и развивать концентрацию внимания в соревновательной форме.

«Молодежные центры — это важные точки притяжения для детей и подростков. Здесь создаются условия не только для занятий спортом, но и для всестороннего развития и общения,» — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Занятия секции «Дзюдо» в Молодежном центре «Родники» проходят на постоянной основе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.