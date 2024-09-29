Молодежный состав «Заречье-Одинцово» вышел в финальную стадию Кубка России

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Подмосковный волейбольный клуб «Заречье-Одинцово-2» без единого поражения преодолел предварительный этап и завоевал путевку в финал Кубка России молодежной лиги. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В заключительной игре группового этапа волейболистки из Подмосковья со счетом 3:0 одолели команду «Спарта-2» из Нижнего Новгорода. Таким образом, они заняли первое место в своей группе. В первом матче плей-офф встретятся с клубом «Ленинградка-2».

​Также «Заречье-Одинцово» в рамках предварительного этапа одержало победы над«Динамо-Метар-3» из Челябинска (3:1), тюменским «Прибоем» (3:0), «Динамо Ак Барс-УОР» из Казани (3:0) и командой из Саратовской области «Протон-2» (3:1).

​Кубок России молодежной волейбольной лиги проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.