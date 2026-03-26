МОК запретил трансгендерам* участвовать в соревнованиях среди женщин

Трансгендерам* отныне нельзя будет участвовать в соревнованиях среди женщин на Олимпийских играх или любых других мероприятиях Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает ТАСС .

В МОК отметили, что участвовать в соревнованиях среди женщин теперь имеют право только биологические женщины. Этот факт будет выявляться посредством теста на наличие гена SRY.

Обновленные правила будут применяться начиная с Олимпийских игр в Лос-Анджелесе 2028 года. В МОК отметили, что цель новой политики — обеспечить справедливость, безопасность и честные соревнования среди женщин.

При этом в МОК подчеркнули, что правила не коснутся любительских и рекреационных спортивных программ.

* Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.