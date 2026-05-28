Мирра Андреева из Подмосковья вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Теннисистка из Подмосковья Мирра Андреева пробилась в третий круг Открытого чемпионата Франции 2026 года. Во втором раунде восьмая ракетка мира обыграла испанку Марину Бассольс-Риберу. В следующем матче россиянка встретится с чешкой Мари Боузковой, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Во втором круге турнира «Ролан Гаррос» представительница областного центра олимпийских видов спорта из Химок Мирра Андреева победила Марину Бассольс-Риберу, занимающую 175-е место в рейтинге WTA. Подмосковная спортсменка выполнила две подачи навылет и реализовала шесть из десяти брейк-пойнтов.

В третьем раунде соперницей 19-летней россиянки станет чешская теннисистка Мари Боузкова, которая располагается на 28-й строчке мирового рейтинга.

«Боузкова всегда борется до последнего мяча, все возвращает. Она очень тягучая, игровая. Ее нужно обыгрывать агрессивным теннисом, завершать самой розыгрыши, играть очень внимательно», — поделилась Мирра Андреева.

Турнир в Париже продолжает успешную серию выступлений спортсменки. В мае 2026 года она вместе с Дианой Шнайдер выиграла золото парного турнира категории WTA 1000 в Риме. Этот титул стал для дуэта третьим совместным и вторым на уровне WTA 1000. Лучший результат Андреевой на «Ролан Гаррос» — полуфинал 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.