Мини-легинсы под запретом? Юрист назвала риски ввода «дресс-кода» в спортзалах

Идея ввести законодательный дресс-код для посетителей фитнес-клубов может обернуться правовой неопределенностью и конфликтом с правом на самовыражение, сообщила РИАМО адвокат по уголовным делам, управляющий партнер коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» Вероника Полякова.

«Предложение ввести законодательный дресс-код в спортзалах сталкивается с проблемой размытости формулировок. Неясно, где грань между „откровенным нарядом“ и обычной спортивной формой, например, топом, который функционально является спортивным бюстгальтером, или облегающими мини-шортами», — отметила Полякова.

Она добавила, что если инициативу примут, Минспорта придется разрабатывать четкие стандарты. Однако, как показывает практика, большинство клубов уже регулируют внешний вид внутренними правилами, запрещая откровенно пляжную или уличную одежду.

«Введение же штрафов для руководителей за „неприличный“ вид клиентов выглядит избыточным, так как существующие нормы общественной морали и так пресекают откровенные нарушения, а оценка „эпатажности“ останется субъективной», — уточнила адвокат.

По мнению Поляковой, неоднозначность предложения заключается в том, что, с одной стороны, владелец частного заведения вправе устанавливать правила посещения.

«С другой стороны, введение государственного регулирования через Минспорта и штрафов для бизнеса за „неприличный“ внешний вид клиента может вступить в противоречие с Конституцией и правом на самовыражение, если понятие „рамки приличия“ не будет четко формализовано», — заключила эксперт.

