Медали различных достоинств привезли спортсмены из Ленинского округа с «Кубка Милютина»

Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Милютина» прошли в Вологодской области. Сильнейшие спортсмены из Ленинского городского округа в составе восьми человек под руководством тренеров Сергея Крылкова и Алексея Юмашева выступили с достойными результатами и привезли медали различных достоинств, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«Воспитанники нашей школы получили большой опыт, который помог им узнать о своих сильных и слабых сторонах. Будем и дальше продолжать работать над собой, стремиться к новым победам и учиться на своих ошибках. Упорные тренировки, воля к победе и объединение общих усилий помогут достичь новых высот», — сказал тренер, президента федерации по каратэ Ленинского городского округа Сергей Крылков.

Участие во всероссийских соревнованиях приняли более 700 спортсменов из 25 регионов страны. В первый день воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» из Ленинского округа заняли два призовых места. Екатерина Шаркаева в возрастной группе 16 лет и старше в категории «ката» показала отличный результат и заняла первое место. Роман Хацько в категории «кумитэ» 18 лет до 84 кг занял третье место.

В заключительный день всероссийских соревнований спортсмены из Ленинского городского округа в условиях серьёзной конкуренции показали следующие результаты: Ярослав Гордиенко «кумитэ» 14-15 лет -63кг и Максим Акимов «кумитэ» 14-15 лет +70 кг заняли третьи места. Победители и призеры были награждены дипломами, медалями и памятными сувенирами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.