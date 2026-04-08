Людям с проблемами сердца, после инфекций и при обострении хронических болезней лучше отказаться от забегов, сообщила РИАМО врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Важно помнить, что даже любительский спорт может навредить здоровью. От велопробегов и спортивных марафонов стоит воздержаться людям с нестабильным артериальным давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Даже если болезнь под контролем и человек исправно принимает рекомендованные лекарства, важно проконсультироваться с врачом, если необходимо — пройти обследование и убедиться, что повышенные физические нагрузки не навредят», — сказала Демьяновская.

Она добавила, что пропустить старт имеет смысл также тем, кто недавно переболел ОРВИ, гриппом или другими инфекциями. Такие заболевания склонны давать осложнения со стороны сердца, поэтому стоит поберечь здоровье и воздержаться от интенсивных тренировок минимум 2–4 недели.

«Беременность — тот случай, когда старт лучше отложить и вернуться к спорту после родов. И, конечно, не стоит участвовать в соревнованиях при обострении хронических заболеваний, например, остеоартрита и дегенеративных заболеваний позвоночника. Избыточные нагрузки могут привести к усугублению декомпенсации и осложнениям, а компенсаторное напряжение других групп мышц — к травмам», — предупредила врач.

Демьяновская отметила, что проконсультироваться со специалистом перед тренировками и спортивными мероприятиями важно людям с хроническими заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата в анамнезе. Даже если боли уже нет, функциональное восстановление может занимать месяцы, а ранняя нагрузка может спровоцировать рецидив.

«Даже профессиональным спортсменам рекомендуется участвовать всего в 2–3 марафонах в год. Остальное время следует восстанавливаться и заниматься подготовкой», — рассказала специалист.

