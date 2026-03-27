Максим Рыбин заявил, что СКА не реализует потенциал

Бывший нападающий СКА Максим Рыбин заявил, что петербургский клуб не показывает максимум возможностей в серии с ЦСКА в 1/8 финала Кубка Гагарина, сообщает Metaratings.ru .

Рыбин считает третий матч серии определяющим для петербургской команды.

«Третий матч в серии ЦСКА и СКА станет определяющим. Со счета 0—3 будет тяжело отыграться, а в счете 1—2 для СКА трагедии не будет. Но звонки уже есть. У питерцев отличный состав. СКА не показывает тот хоккей, который может показывать с сегодняшним составом», — сказал он.

По его словам, у команды есть потенциал, однако он пока не реализован в полной мере.

Третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина пройдет 27 марта и начнется в 19:30 по московскому времени. В первых двух встречах ЦСКА обыграл СКА со счетом 3:2 и 4:2.

