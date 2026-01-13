Лыжная гонка состоится 17 января в селе Ромашково Одинцовского округа

Лыжная гонка для любителей зимнего спорта пройдет 17 января в селе Ромашково Одинцовского округа. Участникам предложат дистанции от 1,5 до 10 километров, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

В селе Ромашково после обильных снегопадов подготовили лыжную трассу для соревнований, которые состоятся 17 января. Для участников предусмотрены дистанции: 1,5 километра для девушек и юношей младше 2009 года рождения, 3 километра для спортсменов старше 2008 года, а также 5 и 10 километров для остальных возрастных групп.

Старт гонки назначен на 11:00. Призеры во всех возрастных категориях получат медали, грамоты и призы. На финише спортсменов угостят горячим чаем с лимоном. Судейство обеспечат специалисты из команды Orsa Sport и известный в лыжных кругах Юрий Куницын.

Все старты будут групповыми. Количество участников ограничено. Зарегистрироваться можно до 18:00 16 января по ссылке или на месте в день соревнования. Стартовая поляна расположена по координатам: 55.734444, 37.355037.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.