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Лыткаринские спортсменки завоевали 5 медалей на соревнованиях по гимнастике

С 26 по 27 октября состоялось первенство г. о. Луховицы по художественной гимнастике «Осеннее очарование». Соревнования состоялись по государственной программе Московской области «Спорт Подмосковья» и собрали свыше сотни участниц из городов Воронеж, Липецк, Рязань, Рыбное, Селятино и Малаховка. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подмосковье представили гости из Щелкова, Дзержинского, Черноголовки, Раменского, Коломны, Дубны, Орехово-Зуева, Лыткарина, Бронниц и Ступина.

Команда лыткаринской спортивной школы завоевала 5 призовых наград: «золото» — Кира Стрункина, «серебро» сразу у трех воспитанниц — Миланы Кремешковой, Мирославы Назаровой и Варвары Артаненко, «бронза» — у Эльмиры Мамедовой.

Также 12 юных гимнасток из Лыткарина заняли с 5 по 19 места. Все спортсменки — воспитанники тренеров СШ «Арена Лыткарино» Галины Бакулиной и Светланы Жилкиной.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.