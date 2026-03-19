Лучшие студенческие баскетбольные команды Подольска встретились на Универсиаде

18 марта прошел турнир по баскетболу в рамках Универсиады студентов учреждений среднего профессионального и высшего образования в формате 3 на 3. В соревнованиях на площадке ДК «Октябрь» приняли участие 9 команд юношей и 7 команд девушек. Среди них профессиональные спортсмены и любители спорта, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

«На самом деле рост не важен. Главное усердно тренироваться, и тогда рост не будет иметь значения», — отметил первокурсник Максим Недин.

Формат 3 на 3 стал популярным благодаря своей динамичности и зрелищности. Игра проходит на половине стандартного баскетбольного поля, а команды состоят из трех игроков, что требует от участников высокой скорости реакции и командной работы. Каждая команда имеет право на одну замену.

Следующая игра в рамках Универсиады пройдет 25 марта, команды юношей будут соревноваться в волейболе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.