«Локомотив» продолжает переговоры с защитником Лукасом Фассоном

Спортсмену представлены несколько вариантов по длительности трудового договора — от 3 до 4 лет, но пока соглашение не достигнуто. В скором времени клуб, вероятно, выдвинет ему новое предложение.

Срок действия текущего договора бразильца с командой истекает 30 июня 2026 года. В этом сезоне 24-летний игрок провел 20 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 4 млн евро.

По итогам 18 туров ФК «Локомотив» удерживает третью позицию в таблице Российской премьер-лиги, накопив 37 баллов.

