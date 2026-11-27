Дворец спорта «Триумф» в Люберцах 6 декабря 2026 года примет центральные мероприятия IV Всероссийского открытого турнира по единоборствам «Герои Отечества». Телемост объединит 43 города России и Южной Осетии, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Турнир начнется 6 декабря в 9:00, в канун Дня Героев Отечества. Главная площадка — дворец спорта «Триумф» в Люберцах на ул. Смирновской, д. 4. Здесь пройдут открытие и состязания по рукопашному и армейскому рукопашному бою. Ожидается около 13 тыс. спортсменов и десятки тысяч зрителей во всех регионах проведения.

Организатор — Московская областная общественная организация «Спортивно-патриотический клуб «ЯРОПОЛК» при поддержке Российского спортивного фонда и администраций участвующих субъектов.

В Люберцах турнир посвятят Дмитрию Фомину и Николаю Большакову, погибшим при выполнении воинского долга в ходе СВО. Оба пришли в клуб в 2010 году. На открытии запланированы включения регионов, видео о погибших и действующих участниках СВО и Всероссийская минута молчания.

Гостей ждут площадка довоенной подготовки, мастер-классы по первой помощи, сборка и разборка учебного автомата, выставка картин и акция «Письмо солдату на фронт».

Турнир охватит территории от Чукотки и Дальнего Востока до центра и юга страны, а также Цхинвал. В 2023 году проект объединил 15 городов, в 2025-м — 32, в 2026-м — 43. За один день пройдут соревнования по 19 видам единоборств, включая самбо, дзюдо, бокс, рукопашный бой, кикбоксинг, тхэквондо, греко-римскую и вольную борьбу.

Проект развивает массовый спорт, популяризирует единоборства, сохраняет память о защитниках Отечества и воспитывает уважение к воинскому долгу, мужеству и самоотверженности. Каждый город посвящает соревнования конкретным Героям.

Программа и расписание — турнир-герои-отечества.рф. Контакты для СМИ: Софья Пахарева, +7 (968) 803-02-32; Илья Шадриков, +7 (903) 770-77-78, ishadrikov@yaropolk-kr.ru. Новости министерства — в Telegram, VK и МАХ.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.