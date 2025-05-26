сегодня в 14:17

Люберецкие спортсмены взяли две медали на турнире по греко-римской борьбе

Две медали завоевали воспитанники спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы на Всероссийском турнире по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет на «Кубок героя России — Г. В. Цацорина». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования прошли в Электростали и собрали свыше 200 борцов из 24 регионов страны. Победители турнира получили право на присвоение разряда «Кандидат в мастера спорта России».

«Городской округ Люберцы на турнире представляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва. В весовой категории до 35 кг золотую медаль завоевал Мухаммад Салиев. В категории до 38 кг третье место занял Эламан Максытов», — сказал глава муниципалитета Владимир Волков.

Тренерами люберецких спортсменов являются Игорь Калинин, Сергей Желтухин, Григорий Маленко и Станислав Есин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.