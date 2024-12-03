Люберчане могут принять участие в выполнении норм ГТО

Очередной прием норм ВФСК ГТО состоится в среду, 4 декабря. Он пройдет на стадионе «Урожай» в Томилине городского округа Люберцы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Выполнить нормы комплекса смогут все желающие.

Кроме того, в Люберцах продолжается реализация программы «В вуз с ГТО». В ней принимают участие выпускники одиннадцатых классов общеобразовательных учреждений.

По результатам выполнения норм комплекса юношам и девушкам будут присвоены бронзовые, серебряные или золотые знаки отличия ВФСК ГТО, с которыми они будут поступать в выбранный вуз. Знаки дают дополнительные баллы. Учащиеся получат их в следующем году.

Уточнить необходимую информацию можно по электронной почте: gtolubertsy@yandex.ru.

Всего же в проекте «В вуз с ГТО» принимают участие 1 324 ученика 11-х классов городского округа. Это уникальный проект, который в таких масштабах реализуется только в Люберцах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.