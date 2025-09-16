Легкоатлеты Лобни завоевали четыре медали на Всероссийском «Кроссе нации»

Спортсмены из Лобни успешно выступили на Всероссийском дне бега «Кросс нации». Мероприятие проходила 13 сентября в Москве и было приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Бронзовую медаль в абсолютном зачете завоевал лобненский бегун Дмитрий Хаперских. Он преодолел 10 км за 35:16 минут.

Также в турнире участвовали члены клуба БегЛо. Трое из них заняли призовые места в своих возрастных категориях. Так, победителем турнира в возрастной категории 6-7 лет стал Федор Киселев. Он пробежал 1 км за 3:19,59 минуты. Юлиана Киселева завоевала второе место в возрастной категории 14-15 лет на той же дистанции. Девушка пробежала ее за 2:44,82 минуты. Серебряным призером турнира среди мальчиков 12-13 лет стал Дмитрий Лутченко. Он преодолел 1 км за 2:44,22 минуты.

«Кросс нации» является крупнейшим массовым спортивным мероприятием России, объединяющим тысячи участников из всех регионов страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.