Легкоатлетка Реутова победила на Рыбинском полумарафоне

Легендарная легкоатлетка из Реутова Людмила Колобанова в свои 81 год продолжает покорять спортивные пьедесталы и доказывает, что возраст — не преграда для достижения высоких результатов. Спортсменка приняла участие в XI Рыбинском полумарафоне «Великий хлебный путь – 2025» и заняла первое место в возрастной категории 80+, преодолев дистанцию 10 километров за 1 час 6 минут и 33 секунды. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Рыбинский полумарафон является частью крупного спортивного проекта «Фармэко — Бегом по Золотому кольцу» и считается одним из самых масштабных легкоатлетических мероприятий в России. В этом году в забеге приняли участие около 2800 спортсменов и любителей бега из 239 городов страны. Участникам предстояло преодолеть дистанции различной протяженности — от 300 метров до 21 километра.

Людмила Колобанова вновь продемонстрировала высокий уровень физической подготовки и волю к победе, в очередной раз подтвердив статус настоящей спортивной легенды Подмосковья. Людмила Колобанова занимает особое место жизни Реутова. Она является почетным гражданином города и единственной в мире 17-кратной чемпионкой международных лыжных марафонов. В прошлом году легкоатлетка вошла в ТОП-5 самых активных пожилых людей Московской области по версии телеканала «360».

В интервью журналистам спортсменка рассказывала, что продолжает тренировки минимум четыре раза в неделю, принимает участие в знаковых марафонах Подмосковья и вдохновляет своим примером не только сверстников, но и молодежь. «На соревнования для пожилых людей приезжает огромное количество народа. А в нашем Реутове более 30 кружков для участников программы “Активное долголетие”, только танцевальных направлений — восемь. Есть все возможности вести активный, здоровый образ жизни»,— поделилась Людмила Колобанова в эфире телеканала.

Так, ранее она пробежала шесть километров на легкоатлетическом забеге «Рубеж Победы» в Яхроме, посвященном годовщине начала контрнаступления под Москвой в годы Великой Отечественной войны. Тогда она также была отмечена как самая взрослая участница. Реутов вот уже много лет активно развивает направление «Активное долголетие» и создаёт благоприятные условия для поддержания физической активности граждан старшего возраста. Работают секции на любой вкус, от занятий хореографией до спортивной ходьбы и настольного тенниса.

Пример Людмилы Колобановой — яркое подтверждение того, как правильная мотивация и доступная среда способны поддерживать жизненный тонус в любом возрасте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.