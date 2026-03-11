Легенды хоккея сыграют с жителями Лобни 14 марта

сегодня в 16:42

Заключительный матч V зимнего сезона проекта «Выходи во двор» пройдет 14 марта 2026 года в Центральном парке Лобни. Команда «Легенды хоккея» встретится со сборной местных жителей, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На лед выйдут титулованные спортсмены: двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов, олимпийский чемпион Валерий Каменский, олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев, олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ Виталий Прохоров, обладатель Кубка Континента Евгений Артюхин, двукратные обладатели Кубка Гагарина Сергей Соин и Сергей Коньков. Тренером команды на протяжении всех пяти сезонов проекта остается двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.