Легенды футбола сыграли вничью с военными из дивизии им Дзержинского в Балашихе

Сборная звезд отечественного футбола в преддверии Дня России провела традиционную встречу с бойцами отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского войск национальной гвардии РФ в Балашихе, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области. Матч состоялся в рамках проекта «Выходи во двор» и завершился со счетом 10:10. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Нам очень приятно принимать участие в таких гала-матчах. Каждый раз мы с удовольствием приезжаем в Железнодорожный, видим полные трибуны, сегодня очень много военных. Спасибо всем, кто сегодня здесь. Также очень хочется поблагодарить губернатора Андрея Воробьева за организацию, за проведение такого матча. Конечно, все это делается ради детей, мы играем для них и ради нашего будущего. И еще хочется сказать слова благодарности всем военным, стоящим на страже нашей Родины и тем, которых с нами уже нет, нашим героям, которые уже не вернутся», — отметил перед началом матча игрок команды «Легенды футбола» Андрей Тихонов.

В составе команды звезд российского футбола на поле вышли: Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Парфенов, Андрей Тихонов и Александр Филимонов на позиции голкипера. Главным тренером команды легенд выступил Валерий Гладилин. Для зрителей игру прокомментировали спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов и телеведущий Виктор Гусев.

«Одна из команд — настоящие герои, которые на футбольных полях отстаивали честь нашей страны. Вторая команда — герои специальной военной операции, которые и сегодня на полях брани защищают нашу Родину! Сегодняшний матч проводится в преддверии одного из самых главных праздников — Дня России. Хочу поздравить всех участников матча, всех зрителей, всех гостей с этим праздником, пожелать всем здоровья, счастья, успехов, благополучия. Пусть всегда побеждает дружба!» — сказал на церемонии открытия командир дивизии имени Дзержинского генерал-майор Дмитрий Кузнецов.

Игра между военнослужащими и Легендами футбола прошла на поле стадиона «Орион», который открылся после масштабного обновления осенью прошлого года. Этот спортивный объект с богатой историей был построен в 1959 году. По решению губернатора Московской области Андрея Воробьева стадион был включен в программу капитального ремонта. На объекте заменили газонное покрытие и оборудовали подогрев футбольного поля, отремонтировали трибуны и подтрибунные помещения, обновили инженерные системы, легкоатлетические беговые дорожки и спортивные площадки.

«Хотел бы сказать огромные слова благодарности обеим командам за прекрасный футбол. Болельщики у команды дивизии имени Дзержинского, конечно, отличные — молодцы! Также хочу поздравить всех с наступающим Днём России, пожелать всего самого лучшего, успехов во всех ваших начинаниях», — сказал Герой России, руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещеров.

Матч состоялся в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее обозначил важность роли военных.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает. Софринская и 45-я бригада, Кантемировская, Таманская, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну», — сказал Воробьев.