«Куньлунь» победил «Барыс» в Мытищах

«Международное дерби» в рамках первенства Континентальной хоккейной лиги прошло на «Арене Мытищи» имени В. И. Шалимова. Пекинский «Куньлунь Ред Стар» встретился с «Барысом» из Астаны, сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

На 9-й минуте встречи «драконы» смогли реализовать большинство.

Мартин Лефевр мощным броском от синей линии пробил голкипера казахстанской команды. Во втором периоде активнее смотрелись гости, но надежно действовал на последнем рубеже обороны голкипер Джереми Смит, а вот хоккеисты «Куньлуня» смогли увеличить преимущество в счете.

Снова бросок от синей линии, на этот раз от Дойла Сомерби, голкипер «Барыса» с ним справился, но первым к шайбе успел Паркер Фу, который и направил ее в сетку. Результат 2:0 продержался до конца матча.

Смит провел юбилейный 10-й матч на ноль в КХЛ и 3-й в сезоне. «Куньлунь Ред Стар» остался на десятой строчке Западной конференции, сократив отставание от идущего на позицию выше «Витязя» до двух баллов, а также до семи от зоны плей-офф.

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