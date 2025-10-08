сегодня в 18:24

Кубок по футболу среди детских дворовых команд прошел в Мытищах

8 октября на стадионе имени Дмитрия Аленичева под эгидой отдела физкультурно-массовой работы центра физической культуры и спорта «Мытищи» состоялся Кубок по футболу среди детских дворовых команд юношей 2010 года рождения и моложе, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В соревнованиях приняли участие четыре коллектива: «Олимпик», «Биг Бен», «Гранд» и сборная команд «Бостон» и «Порту».

Соревнования проходили по круговой системе и завершились следующими результатами:

По итогам напряженных матчей первое место заняла команда «Олимпик», набравшая семь заветных очков.

Второе место досталось ребятам из «Биг Бена», показавшим достойную игру и заработавшим шесть баллов.

Третье место поделили игроки сборной команд «Бостон» и «Порту», сумевшие набрать три очка.

Команда-победительница «Олимпик» награждена переходящим Кубком по футболу и Кубком 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.