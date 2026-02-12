Ксения Каблукова из Подмосковья выиграла серебро на чемпионате России по прыжкам с трамплина

Ксения Каблукова из Московской области заняла второе место на чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина, который проходит в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина проходит с 10 по 16 февраля 2026 года в Нижнем Тагиле (Свердловская область). В женских соревнованиях на трамплине К-90 после первой попытки лидировала призер Олимпийских игр Ирма Махиня из Красноярского края.

По итогам второго прыжка Александра Кустова из Магадана поднялась с пятого места на первое и завоевала золото. Ксения Каблукова, представляющая областной Центр олимпийских видов спорта Московской области, заняла второе место. Ирма Махиня стала бронзовым призером.

Соревнования проходят в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.