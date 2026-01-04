Кровавая рана и поврежденный зуб: Овечкину разбили лицо во время матча

Все произошло в матче против «Чикаго Блэкхокс». Игра была на льду «Кэпитал Уан Арены».

В третьем периоде россиянин столкнулся с защитником «Чикаго Блэкхокс» Луисом Кревьером, соперник попал капитану «Вашингтона» клюшкой в лицо. Из-за удара у Овечкина пошла кровь, а также откололся кусок зуба. Травмированный спортсмен еле-еле добрался до скамейки запасных, но после обработки раны в скором времени вернулся на лед.

После этого капитан «Вашингтон Кэпиталз» выразил свои претензии главному судье матча, который не увидел в действиях Кревьера нарушения. В итоге хоккеист «Чикаго» избежал наказания. Это судейское решение вызвало недовольство со стороны Овечкина, а также болельщиков «Вашингтона». Несмотря на травму, спортсмен доиграл матч до конца.

