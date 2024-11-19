Королевские шашисты завоевали медали на областных соревнованиях

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В Орехово-Зуеве завершился Кубок Московской области по русским шашкам среди мужчин и женщин. Воспитанники спортивной школы в Королеве показали высокий уровень подготовки и заняли призовые места, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

На открытии соревнований заместитель председателя по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Дмитриев поприветствовал всех участников и дал напутственное слово. Перед началом турнира все участники почтили память недавно ушедшего гроссмейстера, двукратного чемпиона СССР Николая Абациева минутой молчания.

Победителем соревнований среди мужчин стал мастер спорта Вячеслав Сухович (Королев), второе место занял Владислав Дорофеев (Щелково), а третье место разделили сразу несколько спортсменов — Сергей Мишин (Ступино), Георгий Сухович (Королев) и Андрей Чебыкин (Электросталь). По дополнительным показателям бронзадосталась Сергею Мишину.

Среди женщин одержала победу в турнире Ульяна Ловецкая (Королев), второе место заняла София Сычева (Щелково), а третье– Елена Елисеева (Электросталь).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.