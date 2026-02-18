«Королева!»: Загитова сделала стрижку итальянский боб

сегодня в 17:33

Олимпийская чемпионка Алина Загитова удивила фанатов новым образом со стрижкой в итальянском стиле, сообщает PeopleTalk .

Она показала еще одно стильное преображение, сделав стрижку итальянский боб, которая подчеркнула ее элегантность и современный стиль.

Поклонники положительно оценили преображение спортсменки. Они писали в комментариях: «Красотка шикарная! Очень идет новая прическа», «Тебе безумно идет!», «Подходит все. Королева».

Ранее Загитова прокомментировала свои эксперименты с внешностью. Фигуристка пояснила, что преображения помогают ей по-новому чувствовать себя.

