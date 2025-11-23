Конкурс «Тот самый физрук» прошел в Балашихе в рамках Единой школьной лиги

Мероприятие прошло 20 ноября на стадионе «Труд» в Балашихе. В соревнованиях приняли участие команды, которые состояли из учителей физической культуры и их учеников, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Гостями мероприятия стали депутат Совета депутатов Балашихи Марина Жирова и заслуженный мастер спорта России, амбассадор движения «Здоровое Отечество» Дмитрий Двали.

«Желаю участникам состязаний, чтобы сегодня у вас все получилось. Помните, что в спорте даже поражение — это шаг к победе. Сегодня перед педагогами стоит важная задача: показать на своем примере, как вы умеете выполнять упражнения», — обратилась к участникам Марина Жирова.

В рамках соревнований команды сдавали нормативы ГТО, по результатам которых определились пары, показавшие лучшие результаты. В завершающем испытании им предстояло пройти полосу препятствий, определившую участников, которые пройдут в финал, где встретятся 10 сильнейших команд из округов Подмосковья.

«Данное мероприятие проводится с целью пропаганды здорового образа жизни. Эти соревнования интересны тем, что учитель и ученик работают в одной команде, идут к общей цели. Это очень мотивирует», — поделился Дмитрий Двали.

Проект «Тот самый физрук» организован движением «Здоровое Отечество» и Единой школьной лигой Московской области. Проект направлен на популяризацию спорта. Муниципальный этап соревнований проходит с 18 ноября по 3 декабря в 10 округах Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.