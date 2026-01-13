Комментатор Максим Гречанин назвал казахстанцев «п*******» и «чебуродами»

Комментатор Максим Гречишин во время матча «Сибири» и «Астаны» на детско-юношеском турнире в Омске допустил некорректное высказывание в адрес казахстанской команды. Он назвал хоккеистов из Казахстана «п*******» и «чебуродами», сообщает «Mash на спорте» .

Теперь на комментатора завели уголовное дело по статье о разжигании межнациональной и религиозной розни. Гречишин свою вину не отрицает и извиняется. В этот момент журналист думал, что микрофон выключен.

«То, что было сказано мной и попало в эфир перед началом матча, вообще не должно было прозвучать. Ни в отношении ХК „Астана“, ни в отношении любой другой команды. Это было грубо и неэтично с моей стороны и ни в коем случае не являлось попыткой или стремлением посеять межнациональную рознь между народами двух стран», — сказал Гречишин.

На комментатора подали жалобу родители, теперь его карьера под угрозой. Уголовное дело все же возбудили. В Казахстане Гречишину грозит до 7 лет тюрьмы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.