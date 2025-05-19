Команды Подольска завоевали две бронзы на региональном этапе «Зарницы 2.0»

В Подольске завершился региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». В упорной борьбе две команды из Подольска «Варяг» из гимназии № 7 и «Молодая гвардия» из школы № 11 завоевали две бронзовые награды. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На протяжении двух дней более 800 участников из различных округов Подмосковья демонстрировали свои навыки в 18 различных дисциплинах. В том числе по тактической, строевой, медицинской и огневой подготовке, знании истории и основ медицины, управлении БПЛА.

Спортсмены достойно проявили себя в каждом виде состязаний, показав высокий уровень подготовки и отличную командную работу.

Символично, что в этом году площадкой стала школа имени Дмитрия Зернова — учителя, который по зову сердца отправился в зону проведения спецоперации, показав делом, что любовь к Родине — это не только слова, но и готовность действовать.

Победители представят Московскую область на окружном этапе, который пройдет в июне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.