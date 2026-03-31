Команды Ленинского и Одинцовского округов вышли в финал Школьной лиги Подмосковья по баскетболу 3×3

В Видном прошли матчи областного этапаIIдивизиона Школьной лиги Московской области по баскетболу 3×3. Победителями стала юношеская команда из Одинцовского и сборная девушек Ленинского городских округов, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

ВоIIдивизионе Школьной лиги соревнуются команды, представляющие округа: Можайский, Наро-Фоминский, Ленинский, Рузский, Одинцовский, Молодежный, Подольск, Серпухов, Чехов, Власиха, Краснознаменск, Домодедово, Серебряные пруды и Ступино.

По итогам соревновательного дня в «Финале четырех» за победу будут бороться юноши из Одинцовского городского округа и девушки из Ленинского городского округа.

31 марта команды второго дивизиона встретятся в Чехове, чтобы определить финалистов в дисциплине «футзал».

Всего в областном этапе Школьной лиги Подмосковья принимают участие 336 команд, которые соревнуются в четырех видах спорта. В каждой дисциплине представлено по 56 команд. В баскетболе 3×3 и волейболе соревнования мальчиков и девочек проходят в отдельных зачетах. В футзале команды представлены исключительно мальчиками, а в шахматах допускается смешанный формат.

Команды, занявшие первые места в своем дивизионе, проходят в «Финал четырех». Напомним, чтов сезоне 2025/2026 в рамках Единой школьной лиги по всей Московской области состоятся свыше 15 000 соревнований, в которых принимают участие более 50 000 учащихся из 650 учебных заведений региона. Всего во втором сезоне свои команды представили 56 муниципалитетов.

Школьная лига Московской области стартовала в октябре 2024 года. В первом сезоне проекта приняли участие более 10 000 юных спортсменов — учащиеся 201 школы из 13 муниципалитетов Московской области.

Спортивные мероприятия проводятся в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Концепция Единой школьной лиги разработана по поручению губернатора Московской областиАндрея Воробьевадля привлечения учащихся к регулярным занятиям спортом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.