Команды из Рошаля выиграли школьную лигу в округе Шатура

Муниципальный этап Единой школьной лиги по баскетболу 3х3 прошел 13 марта в лицее Шатуры. Победителями среди юношей и девушек стали команды из Рошаля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Отборочные игры состоялись в двух корпусах шатурского лицея. В один день на спортивные площадки вышли команды юношей и девушек. В соревнованиях приняли участие по десять коллективов из образовательных учреждений округа. Турнир прошел в формате баскетбола 3х3.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.