Команда «Зоркий-Спидвей-Красногорск» завоевала бронзу на этапе чемпионата России

Команда «Зоркий-Спидвей-Красногорск» заняла третье место на втором этапе командного чемпионата России по мотогонкам на льду, который прошел 15 февраля в Мелеузе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования состоялись 14-15 февраля на стадионе «Спартак» в Мелеузе (Республика Башкортостан). В турнире приняли участие команды Высшей лиги, включая «Зоркий-Спидвей-Красногорск». За красногорский коллектив выступили Павел Чайка, Никита Тарасов и Сергей Володин.

В первом этапе команда столкнулась с неудачами, однако во втором этапе спортсмены проявили мастерство и командную работу. В борьбе за третье место «Зоркий-Спидвей-Красногорск» и «Мордовия-ДОСААФ» (Саранск) набрали одинаковое количество очков, и судьбу бронзы решил перезаезд. В решающем заезде Павел Чайка обошел соперника, обеспечив команде третью позицию.

В этом сезоне Высшая лига включает четыре этапа. Финальные соревнования пройдут 28 февраля — 1 марта в Саранске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.