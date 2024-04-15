Команда «ВВА-Подмосковье» стала серебряным призером чемпионата РФ по регби-7

РК «ВВА-Подмосковье» завоевал серебряные медали 4 тура чемпионата России по регби-7 среди женских команд, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В финальной игре соперниками подмосковного клуба стала команда ЦСКА. Матч завершился со счетом 10:7 в пользу московского коллектива. Таким образом, серебряные медали на счету РК «ВВА-Подмосковье». Бронзовые медали завоевали регбистки «Енисея-СТМ».

Лучшим игроком клуба из Московской области стала Ирина Кривецкая.

По итогам 4 туров чемпионата России по регби-7 первое место занимают спортсменки ЦСКА, на их счету 78 очков, на второй строчке «ВВА-Подмосковье». В активе подмосковных регбисток 72 очка. И замыкает призовую тройку «Енисей-СТМ» (66 очков).

Соревнования прошли 13 и 14 апреля в Краснодаре на стадионе «Труд».

Турнир прошел в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.