Команда «Спартак» победила на юбилейном хоккейном турнире в Балашихе

XV турнир по хоккею среди детско-юношеских команд на Кубок Юрия Ляпкина завершился 21 января в ледовом дворце «Арена Балашиха». Победу одержала команда «Спартак» из Москвы, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В Балашихе прошел юбилейный, пятнадцатый по счету, турнир по хоккею среди детско-юношеских команд на Кубок олимпийского чемпиона Юрия Ляпкина. В соревнованиях приняли участие 12 команд из Москвы, Московской области, Воронежа, Твери, Орла и Белоруссии.

В течение четырех дней юные хоккеисты боролись за главный трофей. В финальном матче команда «Спартак» (Москва) обыграла «Витязь» (Подольск) со счетом 3:0. Третье место заняла команда Школы имени Р. Салея из Белоруссии, победившая в серии буллитов «Динамо Джуниверс».

Турнир традиционно проводится в ледовом дворце «Арена Балашиха» и приурочен ко дню рождения Юрия Ляпкина, которому в этом году исполнился 81 год. Соревнования проходят в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.