Команда Подмосковья выиграла чемпионат России по мини водному поло

Мужская команда из Рузского муниципального округа «ШТУРМ-2002» завоевала золотые медали на чемпионате России по мини водному поло, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​На групповой стадии турнира подмосковная команда одолела сборную Краснодарский края — 10:2, команду МГУ — 8:5 и команду «Дельфин-Нева» — 16:0.Победный марш-бросок ватерполистов Московской области продолжился в плей-офф. На стадии ¼ финала «ШТУРМ-2002» нанес поражение со счетом 5:2 команде «Запад-Радуга». В полуфинале с минимальным преимуществом была также повержена сборная Донецкой Народной Республики — 4:3. И в противостоянии за звание чемпионов страны «штурмовики» переиграли хозяев турнира — соперников из сборной Санкт Петербурга. Встреча завершилась со счетом 5:4.

​Лучшим игроком чемпионата России стал защитник команды «ШТУРМ-2002» Иван Мясников.

​Чемпионат России по мини водному поло проходил с 17 по 21 сентября в городе Санкт-Петербург.

Соревнования проводились в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

​Основные отличия мини водного поло от классического заключаются в доступности данной дисциплины для непрофессиональных спортсменов, позволяют проводить матчи в небольших бассейнах и упрощают организацию игр в открытых водоемах. В мини формате отсутствует хронометраж игры и атаки, игра ведется до шести голов у мужчин и четырех голов у женщин, вдвое уменьшены размеры поля и ворот, играют по четыре игрока у мужчин и пять у женщин, замены производятся в любое время.

​Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.