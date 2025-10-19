Команда Подмосковья победила на пятом «Турнире памяти воинов»

сегодня в 19:30

В подмосковных Мытищах в эти выходные состоялся традиционный всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою под названием «Турнир памяти воинов». Мероприятие было посвящено памяти солдат и офицеров, отдавших свои жизни служению Отечеству, сообщили организаторы турнира «Титан».

В Московской области соревнования прошли уже в пятый раз, собрав юных спортсменов из разных уголков России. В текущем году участие приняли 400 бойцов, представляющих 58 команд из 26 регионов страны.

«Цель турнира — показать подрастающему поколению, что служба в силовых структурах, Вооруженных силах важна и престижна, что это именно то, к чему они должны стремиться», — отметил советник заместителя гендиректора госкорпорации «Ростех», вице-президент Федерации армейского рукопашного боя России Владимир Устюхин.

Среди почетных гостей, посетивших турнир и принявших участие в награждении победителей, были в том числе заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол, заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками России генерал-лейтенант Алексей Авдеев, известный актер театра и кино Игорь Петренко.

В командном зачете места распределились следующим образом: первое место заняла команда Московской области, второе — команда из Москвы, а третье — команда Краснодарского края.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.