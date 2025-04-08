Команда МГАФК стала чемпионом Люберецкой киберспортивной лиги

В городе Дзержинский городского округа Люберцы завершился третий сезон Люберецкой киберспортивной лиги по игре Counter-Strike 2, чемпионом которого стала сборная Московской государственной академии физической культуры, сообщили в управлении по работе с молодежью администрации муниципалитета. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Люберцы.

В турнире приняли участие 13 команд, которые проходили онлайн-отборочные игры. Каждый коллектив провел четыре предварительные встречи на пути к финалу.

В финале за чемпионский титул боролись команда МГАФК (Люберцы) и команда Университета при Межпарламентской ассамблее Евразийского экономического сообщества из Санкт-Петербурга. Для победы участникам требовалось выиграть два матча из серии и набрать по 13 раундов в каждом. В итоговом противостоянии со счетом 2:0 победу одержала сборная МГАФК из Люберец.

«На сегодняшний день большое количество молодежи вовлечено в киберспорт, который активно развивается не только у нас в муниципалитете, но и во всей России. По уровню вовлеченности молодых людей он не уступает другим видам спорта. Мы поддерживаем молодежь во всех начинаниях», — отметила начальник управления по работе с молодежью Наталья Канакова.

Она напомнила, что три года назад стартовали соревнования по компьютерному спорту на Кубок главы Люберец. Сейчас, помимо CS2 и Dota 2, в лиге появляются новые игровые дисциплины.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.