Команда из Подмосковья взяла серебро турнира в Крыму

Команда «Ветераны СВО» центра имени А. И. Мещерякова из Сергиева Посада завоевала серебро на открытом турнире по мини-футболу среди тотально слепых спортсменов, который завершился 1 апреля в Симферополе. В соревнованиях в формате 3×3 участвовали команды из разных регионов страны, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Турнир был приурочен к 12-й годовщине воссоединения Крыма с Россией и стал значимым событием в календаре адаптивного спорта. Подмосковная команда достойно представила регион, продемонстрировав волю к победе, тактическую грамотность и сплоченность.

Путь к пьедесталу оказался непростым. В каждом матче спортсмены действовали слаженно, быстро принимали решения и грамотно выстраивали игру. Мини-футбол для тотально слепых имеет особенности: мяч оснащен звуковыми сигналами, а на поле игрокам помогают гиды-ассистенты.

По итогам соревнований судейская коллегия признала Николая Иванова лучшим игроком турнира. Его отметили за лидерские качества, высокий уровень мастерства и вклад в общий результат команды.

В центре имени А. И. Мещерякова подчеркнули, что такие достижения подтверждают эффективность программ спортивной реабилитации и социальной адаптации людей с нарушениями зрения. Адаптивный спорт помогает развивать физические качества, формирует характер и способствует социальной интеграции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил президента России Владимира Путина и Свято-Троицкую Сергиеву лавру за поддержку создания уникального центра постинтернатного сопровождения слепоглухих (семейного центра им. А. И. Мещерякова).

«Спасибо нашему президенту и Свято-Троицкой Сергиевой лавре за поддержку проекта. Для людей, которые будут здесь находиться, и для их близких это большой и важный шаг на пути к самостоятельной жизни», — отметил Воробьев.