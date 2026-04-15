Команда из Ногинска выиграла чемпионат России по фитнес-аэробике

Команда BEAST из Ногинска завоевала золото чемпионата России по фитнес-аэробике, который прошел в Москве с 9 по 14 апреля. В соревнованиях участвовали сильнейшие коллективы со всей страны. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Чемпионат и первенство России по фитнес-аэробике прошли в столице и были приурочены к 35-летию федерации фитнес-аэробики. Турнир стал одним из самых значимых спортивных событий года. В нем приняли участие команды из разных регионов — от Поволжья до Сибири.

Фитнес-аэробика — это групповой вид спорта, в котором участники выполняют сложные координационные упражнения высокой интенсивности под музыкальное сопровождение. Команда из Ногинска уверенно прошла все этапы и продемонстрировала высокий уровень подготовки, став чемпионом России.

«Когда мы поняли, что стали победителями, эмоции зашкаливали. Было очень волнительно, потому что соперники достойные, но мы вышли и показали, на что способны. Для этого было проделано очень много работы и тренировок. Мы счастливы!» — поделились ребята.

В администрации отметили, что добиться такого результата помогли регулярные репетиции и опыт участия в соревнованиях различного уровня.

