Команда из Львовского выиграла турнир по городкам среди дошколят в Подольске

Турнир по городошному спорту среди детей 5–7 лет прошел на центральной городошной площадке спорткомплекса «Труд» в рамках спартакиады дошколят городского округа Подольск. В нем участвовали 23 команды дошкольных отделений муниципальных образовательных учреждений округа. Коллективы разделили на три отборочные группы.

По итогам бросков судейская коллегия определила тройку лидеров общего зачета. Первое место заняла «Улыбка» из лицея № 1 поселка Львовский, второе — «Жемчужина» из школы № 30 имени Героя РФ А. Ю. Щукина, третье — «Медвежонок» из гимназии № 4. Победителем третьей группы стала «Рябинка» из школы № 18 имени Подольских курсантов.

Победителей и призеров наградили грамотами и медалями. Соревнования по городкам среди дошкольников проходят в округе регулярно. Они развивают координацию, точность и меткость, а также знакомят детей с традиционными русскими видами спорта.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.