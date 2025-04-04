Команда из Балашихи победила в финале Кубка РФ по синхронному катанию

Команда «Фриволите» из городского округа Балашиха заняла первое место в финале Кубка России — Всероссийских соревнованиях «Волжский пируэт», турнире по шоу-программам «Мы вместе» по синхронному катанию на коньках. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 14 регионов РФ. Команда «Фриволите» представила программу «Пауки», которая получила высокую оценку судей.

По итогам соревнований команда «Фриволите» заняла первое место, установив рекордное количество набранных баллов.

Синхронное катание принадлежит к одной из дисциплин фигурного катания, относящейся к командному виду спорта, пока не включенному в разряд олимпийских. Группа фигуристов из 16 человек под музыку исполняет различные движения и маневры со сложными элементами. В синхронном катании есть свои особенные обязательные элементы, такие как: круг, линия, колесо, пересечения, блоки.

Соревнования по синхронному катанию состоят из короткой и произвольной программы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.