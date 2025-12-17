Команда «Динамо» выиграла финал турнира по мини-футболу в Домодедово

В Домодедово прошел финал восьмого турнира по мини-футболу 7×7 «Дмд. Пять турниров», где победу одержала команда «Динамо», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Домодедово состоялся финал восьмого турнира по мини-футболу 7×7 «Дмд. Пять турниров». В соревнованиях приняли участие лучшие команды округа. Участников приветствовал председатель совета Торгово-промышленной палаты и депутат совета депутатов Александр Пашков, который отметил важность инвестиций в спорт для предприятий.

Первый заместитель главы округа Александр Епишин поблагодарил руководителей предприятий за поддержку корпоративного спорта. Турнир проходил в два этапа: сначала команды сыграли по круговой системе, затем — на выбывание.

В напряженной борьбе победу одержала команда «Динамо». Второе место заняла команда «Комбинат», третье — «Лемана Про». Участники отметили, что спорт способствует сплочению коллектива и укреплению здоровья.

Организаторы турнира сообщили о планах расширить количество спортивных дисциплин в будущем. Главный инспектор отдела спорта Александр Коташевич подчеркнул, что спорт становится все более популярным и эффективен для командообразования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.