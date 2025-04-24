Команда Балашихи завоевала бронзу в финальных боях Единой школьной лиги по шахматам

«Сегодня нам доверено Министерством спорта Московской области, правительством Московской области провести первый финал по шахматам Единой школьной лиги Подмосковья. Для нас это большая честь и спасибо за то, что именно наш город был выбран площадкой проведения этого финала. Для нас школьная лига это действительно многое значит, потому что мы были первым городом, на котором тестировался пилотный проект школьных лиг. Уверен, что сегодняшний результат будет первым шагом к большим победам, которые будут в будущем. Только вперед!» — сказал напутственные слова глава Балашихи Сергей Юров.

К участникам турнира обратился депутат Госдумы Вячеслав Фомичев.

«Это очень знаково, что в нашей стране много шахматистов с мировым именем. Мы всегда этим славились. И когда смотришь на таких девчонок, мальчишек, которые с самого раннего детства уже увлечены таким умственным трудом — понимаешь, что это очень тяжелая, но в то же время почетная профессия. Я желаю от всей души, чтобы вы побеждали, потому что победить — это всегда особое ощущение», — отметил он.

Шахматисты «сразились» в пяти турах. Игра шла «на равных».

«Если посмотреть на промежуточные результаты после пяти туров явного фаворита нет. Все идут очень одинаково. Нет каких-то там сухих побед 6-0,5-1 — таких нет. То есть, они играют примерно равно. Есть ребята — кандидаты в мастера спорта. Самому младшему шахматисту 9 лет. Он как раз выступает за Балашиху. То есть в Балашихе самый молодой состав», — прокомментировал игру Александр Зайцев, руководитель Единой школьной лиги Московской области.

По результатам всех туров победителем стала команда из Щелково, второе место заняли ребята из Дубны. Бронзовым призёром финала Единой школьной лиги по шахматам признаны балашихинские школьники. Кроме того, именно представительница команды «Атом» стала лучшим игроком среди девушек — Карина Сидоркина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.