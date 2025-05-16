Катер из США за 16 млн рублей доставят в Дубну для школы водных видов спорта

Катер NAUTIQUE 200 этим летом закупят и передадут в спортивную школу водных видов спорта Дубны. Он прибудет на Водный стадион им. В. Л. Нехаевского из США уже летом. Подрядчик сегодня определен — это ООО «НАУТИК БОАТ». Об этом сообщает пресс-служба администрации Дубны.

Новый катер предназначен для буксировки воднолыжников и полностью соответствует всем требованиям и стандартам для проведения международных воднолыжных соревнований. На покупку катера школа получила специальное разрешение министерства промышленности и торговли России. Стоимость катера — 16 млн 431 тыс. рублей.

Длина катера с платформой — 6,55 м, мотор — PCM® ZR4, 400 л. с. — 6.0L. Также в комплектации — цифровое управление параметрами катера, система спутникового контроля скорости, автоматизированная система бесключевого зажигания, система промывки двигателя, широкоформатное зеркало заднего вида.

Спортивная школа водных видов спорта в Дубне основана в 2006 году и продолжает традиции воднолыжной школы братьев Нехаевских — самой известной школы воднолыжного спорта в СССР. Она выпустила 2 заслуженных мастеров спорта СССР и России, 17 мастеров спорта международного класса, 45 мастеров спорта, а также абсолютную Чемпионку мира и Европы Наталью Румянцеву.

Сейчас в спортшколе водных видов спорта 80 воспитанников, из них 8 — члены сборной России. В прошлом году ребята завоевали 10 медалей на первенстве России. Воспитанник школы Павел Смирнов занял первое место на международных соревнованиях «Кубок содружества 2024» в Беларуси.

«Часто встречаюсь с нашими спортивными коллективами. Знаю, воднолыжники планируют в следующем году выйти на чемпионаты и первенства Европы и мира и, конечно, им необходима мощная база для тренировок. Новое оборудование соответствует всем требованиям и стандартам для проведения международных воднолыжных соревнований и поможет спортсменами оттачивать мастерство. Благодарим за поддержку губернатора Московской области Андрея Воробьева», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.