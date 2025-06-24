Каширянка завоевала медаль Первенства России по легкой атлетике

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С 18 по 20 июня в Смоленске прошло Первенство России среди юношей и девушек до 18 лет. Также в рамках турнира состоятся Всероссийские соревнования U16. Почти 1000 юных спортсменов со всей страны сразились на дорожках и в секторах за звания сильнейших, в том числе — из Каширы, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.

В Первенстве приняла участие спортсменка городского округа Кашира, занимающаяся на базе спортклуба «Кашира» имени Н. П. Елисеева под руководством инструктора по спорту по легкой атлетике Марии Михайловны Коротеевой.

Анна Коростелева стала бронзовым призёром Первенства в беге на дистанции 100 м с барьерами. Анна преодолела дистанцию с результатом 13,89 секунд.

Каширские спортсмены заслуженно занимают высокие места на соревнованиях благодаря своему упорству, целеустремленности и профессионализму. Их успехи не только приносят гордость округу, но и вдохновляют молодых спортсменов на новые достижения, укрепляя спортивную репутацию Каширы, где ценят спорт и поощряют талантливых спортсменов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.