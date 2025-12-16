Карякин прокомментировал участие шахматистов РФ в международных турнирах
Гроссмейстер, сенатор Российской Федерации от Республики Крым Сергей Карякин прокомментировал допуск российских шахматистов к международным турнирам, назвав это историческим событием, сообщает «Крым 24».
«Сегодня совершилось историческое событие по-настоящему. Потому что допустили наших спортсменов — это то, за что мы сражались, боролись, жертвовали собственными интересами последние годы», — отметил он.
Карякин акцентировал внимание на значимости решения, принятого им три года назад, когда он отверг возможность выступать под нейтральным флагом.
«Я не буду выступать под нейтральным флагом в нейтральном статусе и занял принципиальную позицию. По сути, последние три года я не участвую в международных соревнованиях. Ни капли об этом не жалею. Я считаю, что вот он результат. Нас, наконец-то, допустили», — добавил гроссмейстер.
Сенатор выразил твердую уверенность в том, что российские спортсмены смогут продемонстрировать высокий уровень шахматной школы на международной арене.
