Карякин прокомментировал участие шахматистов РФ в международных турнирах

«Сегодня совершилось историческое событие по-настоящему. Потому что допустили наших спортсменов — это то, за что мы сражались, боролись, жертвовали собственными интересами последние годы», — отметил он.

Карякин акцентировал внимание на значимости решения, принятого им три года назад, когда он отверг возможность выступать под нейтральным флагом.

«Я не буду выступать под нейтральным флагом в нейтральном статусе и занял принципиальную позицию. По сути, последние три года я не участвую в международных соревнованиях. Ни капли об этом не жалею. Я считаю, что вот он результат. Нас, наконец-то, допустили», — добавил гроссмейстер.

Сенатор выразил твердую уверенность в том, что российские спортсмены смогут продемонстрировать высокий уровень шахматной школы на международной арене.

